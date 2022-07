Joey Chestnut : Wettesser drückt 63 Hot Dogs hinunter und ringt nebenbei Demonstrant nieder

In New York hat Joey Chestnut seinen Titel im Hot-Dog-Wettessen erneut verteidigt. Dies, obwohl er dabei von einem Aktivisten gestört worden war.

Zum 15. Mal in 16 Jahren hat Serienchampion Joey Chestnut in New York das Hot-Dog-Wettessen zum US-Unabhängigkeitstag gewonnen. Seinen eigenen Weltrekord von 76 Hot Dogs in zehn Minuten aus dem Vorjahr konnte der 38-Jährige nicht brechen, stattdessen schlang er am Montag vor Zehntausenden Zuschauern 63 Würstchen in weichen Brötchen herunter. Im Vorfeld hatte der US-Amerikaner bereits erklärt, voraussichtlich wegen fehlenden Trainings den Rekord nicht wieder zu erreichen. Seit 2016 hatte Chestnut jedes Jahr den Wettbewerb gewonnen.