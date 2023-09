Tötungsdelikt in Wettingen: Frau tötet Partner und sich selbst

Die Tat ereignete sich in Wettingen AG.

In Wettingen AG hat sich vergangene Woche ein Tötungsdelikt ereignet.

Am 9. September 2023 entdeckten Angehörige zwei tote Personen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wettingen. Die Kantonspolizei Aargau, die Staatsanwaltschaft und das Institut für Rechtsmedizin des Kantons Aargau waren mit einem Grossaufgebot vor Ort.