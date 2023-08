Wettingen AG: Kanton will Schul-Bunker für Asylplätze – Gemeinde wehrt sich 

Das Bundesparlament hat in der Sommersession die Schaffung von 3000 Plätzen in Containeranlagen auf Waffenplätzen der Armee abgelehnt; der Bund wurde aufgefordert, stattdessen Zivilschutzanlagen zu nutzen.

Aufgrund der hohen Belegungszahlen in den Bundesasylzentren und der prognostizierten Anzahl Asylgesuche in den nächsten Monaten braucht der Bund dringend zusätzliche Unterbringungskapazitäten. Sonst droht eine vorzeitige Zuweisung von Asylsuchenden in die Kantone. Das vermeldet die Staatskanzlei des Kantons Aargau am Freitag. So habe das Staatssekretariat für Migration (SEM) die Kantone beauftragt, geeignete Zivilschutzanlagen mit total 3000 Plätzen zur Verfügung zu stellen, die das SEM bei Bedarf während sechs Monaten als Bundesasylzentrum betreiben könnte. Um das Anliegen des SEM zu erfüllen, habe der Kanton

Aargau eine Anlage mit 200 Plätzen melden müssen.