Silvester-Krawalle: «Chaoten gingen in Berlin auf Trophäenjagd für Tiktok-Klicks»

In Berlin kam es in der Silvesternacht zu gewaltsamen Ausschreitungen. Diese konnte man nicht nur in der Millionenstadt selbst beobachten – mit Hilfe von Tiktok flimmerten die zerstörerischen Szenen auch in Echtzeit direkt über Millionen von Smartphones.