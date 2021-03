Auf 93 Tonnen Egli-Filets, Pangasius, Zander, Felche und Wolfsbarsch sitzt Toby Herrlich. Der Baselbieter Fisch-Importeur beliefert normalerweise Gastronomen in der ganzen Schweiz mit tiefgekühltem Fisch. Die Pandemie hat ihm dieses Geschäft zunichte gemacht. Jetzt will er seine Ware mit Direktverkäufen vor der Vernichtung in der Kehrichtverbrennung retten. Nach mehreren erfolgreichen Rampenverkäufen hat er jetzt seit kurzem einen fixen Standplatz bei der Messe Basel.