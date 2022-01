Arsenal-Spieler im Fokus : Wettskandal erschüttert die englische Premier League

Der englische Fussballverband hat eine Untersuchung gegen einen Profi von Arsenal London eingeleitet. Der Vorwurf: Durch eine absichtliche Gelbe Karte soll eine Wette manipuliert worden sein.

Es geht um eine absichtlich provozierte Gelbe Karte in einem Premier-League-Spiel.

Dieser soll an einer Wett-Manipulation beteiligt gewesen sein.

Wirbel in der englischen Premier League! Wie «The Athletic» berichtet, hat der englische Verband FA eine Untersuchung gegen einen Spieler von Arsenal London eingeleitet. Der Vorwurf der Wett-Manipulation steht im Raum. Der Name des Spielers sei dem Sportnachrichten-Portal bekannt, dürfe aus rechtlichen Gründen aber nicht veröffentlicht werden.