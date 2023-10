WGs wegen Wohnungsnot: Das sagt die Community

Viele Menschen in der Schweiz gründen wegen der Mietpreise Wohngemeinschaften. Die Ergebnisse einer neuen Studie führten zu Diskussionen in der Kommentarspalte.

Klassische Wohngemeinschaften sind aber nur ein Teil davon, wie die aktuelle Herbstausgabe des Immo-Monitorings von Wüest Partner zeigt.

Darum gehts Die Wohnungsknappheit hat sich in der Schweiz verschärft.

Viele Menschen wohnen darum nun in Haushalten mit drei oder mehr Personen.

Neue WGs sind nicht der einzige Grund dafür – Jugendliche ziehen auch zurück ins Elternhaus.

Die Community hat unterschiedliche Ansichten, was in der aktuellen Situation zu tun ist.

Immer mehr Menschen leben mit drei oder mehr Menschen zusammen. Die Zahl hat letztes Jahr mit plus 29’000 so stark zugenommen wie seit 2016 nicht mehr. Wie viele dieser neu gegründeten Grosshaushalte klassische Wohngemeinschaften (WGs) sind, könne man noch nicht sagen, wie Robert Weinert, Partner und Head of Research des Unternehmens, auf Anfrage mitteilt. Wegen der hohen Mieten komme es nun auch öfters vor, dass Jugendliche zurück zu ihren Eltern ziehen.

In der Community führt das Thema zu Diskussionen. Für viele ist eine WG unvorstellbar. «Wenn Familien zusammen leben, ist das gut, eine WG würde ich mir nicht mal für Geld antun. Aber ja, die Wohnungspreise sind unmenschlich», schreibt User Hrvat996. Und auch WorldVoyager hält wenig von WGs: «Das Zusammenleben mit Freunden oder Fremden funktioniert auf Dauer nur, wenn das Objekt eine entsprechende Grösse hat, was wiederum eine hohen Preis hat. Ansonsten wird ein solches Unterfangen im Desaster enden. Das mit WGs funktioniert ab einem gewissen Alter nicht mehr wirklich.» Dem stimmt auch gloria_victoria zu: «WGs halten in der Regel nie lange. In der Jugend eine Übergangslösung und Lebenserfahrung.»

«Die WGs sind schuld daran»

User suppekasper bringt eine andere Ansicht ein: «Diese ganze ‹WG-isierung › hat die Mieten ja erstmal anständig in die Höhe getrieben. Kann mich gut an die erste eigene Wohnung erinnern, überall waren Paare oder Familien im Haus. Dann fing es an, erst mit einer WG, dann waren es zwei. Es ist eben wieder genau anders herum, wie das hier suggerieren soll.» Und fiade schreibt: «Früher waren WGs selbstbestimmt. Heute werden sie erzwungen.»

Hast du schon einmal in einer WG gelebt? Ja, ich fands super! Ja, aber es war nicht so toll. Ja, in mehreren. Es war sehr unterschiedlich, je nach Mitbewohner. Nein, aber ich habe es vor. Nein, und ich möchte das auch nie.

User Lamaruga9 sieht kein Problem mit der neuen Entwicklung: «Schaut doch mal in die Geschichtsbücher, wie man vor 100 oder 50 Jahren gelebt hat und wie viele Quadratmeter pro Person damals zur Verfügung standen – gut, dass man den Gürtel nun wieder etwas enger schnallt und zusammenrückt.» Und Anniki bietet gleich ein Objekt als Wohngemeinschaft an: «Ich würde mein Bauernhaus sofort mit coolen Leuten teilen. Aber diese zu finden ist sehr sehr schwer. Ein Boden, der knarrt, oder eine Wand, die nicht ganz gerade ist. Dann steht der Kachelofen am falschen Ort. Und ja, man muss in Tenne das Holz dafür holen. Darum lieber nicht.»

«Profitgier ist absurd»

User roland12 sieht die Zukunft düster: «Die Profitgier auf dem Wohnungsmarkt ist absurd. Es würde mich nicht verwundern, wenn der Vermieter dann die Miete nicht mehr nach Quadratmeter, sondern nach Anzahl Personen berechnet. Sobald es um Geld geht, ist alles möglich.» Und mehrere User erzählen, dass sie selbst auch Probleme haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden. «Wir sind eine drei-, bald vierköpfige Familie und leben auf knapp 70 qm. Wir suchen schon seit bald zwei Jahren eine grössere, bezahlbare Wohnung im gleichen Raum. Einfach nur schon, damit unser Kind im Umfeld bleiben kann. Keine Chance», schreibt User PitBullSchweiz.

Und StrongMom01 erzählt: «Ich bin seit einem Jahr getrennt – und finde keine Wohnung in der Nähe der Familie, die mich jeden Tag unterstützt. Ich bin hier geboren und arbeite – ja, Betreibung vorhanden. Ich kriege keine Unterstützung der Gemeinde bei der Wohnungssuche. Denn ich arbeite 100 Prozent und verdiene zu viel! Soll ich echt meinen Vertrag kündigen und aufs Sozialamt gehen?»