Swiss Indoors Basel: «What the fck …?» – Rune verliert nach Banden-Panne die Nerven

Weil der Schiri die Werbebande nicht sah, verlor der Däne Holger Rune die Nerven.

Darum gehts Beim Final bei den Swiss Indoors flackerte im falschen Moment eine Werbebande.

Der Däne Holger Rune fühlte sich benachteiligt und ging den Schiedsrichter verbal an.

Nach dem Spiel wütete der 19-Jährige auf Twitter weiter.

Im zweiten Satz des Finals der Swiss Indoors holte der spätere Sieger Félix Auger-Aliassime das vorentscheidende Break zum 6:5. Sein Gegner Holger Rune war ausser sich. Der Däne ging den schwedischen Schiedsrichter Mohamed Lahyani verbal heftig an und fluchte wie ein Rohrspatz. Was war passiert? Beim Ballwechsel leuchtete plötzlich eine Werbebande hinter Auger-Aliassime auf und lenkte den Dänen ab. Normalerweise wird der Punkt abgebrochen, doch der Umpire übersah die fehlerhafte LED-Werbung.

Rune brach den Punkt mehr oder weniger ab und verlor kurz später auch sein Aufschlagsspiel. Direkt nach dem Punkt beschwerte der Däne sich beim Schiri. Beim Seitenwechsel dann der emotionale Ausbruch der Weltnummer 18. «What the f*** are you doing?», rief der 19-Jährige dem Schiri mehrfach zu. Für die Fluch-Tirade kassierte er eine Verwarnung. Diese verfehlte aber seine Wirkung, denn der zweifache Turniersieger fluchte weiter. «You must be f*cking kidding me», schrie er umher.

1 / 3 Der Däne Holger Rune war nach dem Schiri-Fehler ausser sich. AFP «Das habe ich ehrlich zugegeben. Hätte ich es gesehen, hätte ich ‹ Let › gerufen», sagte der beschuldigte Schiri Mohamed Lahyani. IMAGO/Action Plus Rune verlor das Final in zwei Sätzen. Für den Sieger Félix Auger-Aliassime war es der dritte Turniersieg in Folge. Marc Schumacher/freshfocus

Rune kriegt sich nicht mehr ein

Der Schiedsrichter liess sich nicht auf den Wutausbruch ein. «Zeige Respekt und dann spreche ich mit dir», sagte der Schwede. Zuvor beleidigte der Däne den Schiri übel. «F*** you! Du zerstörst dieses Spiel! Wie kannst du das nicht sehen?» Vor Wut schrie Rune in sein Handtuch. «Du machst in einer solchen Phase des Finals einen solchen Fehler und bist sogar zu stolz, mich jetzt anzusehen?», fluchte Rune weiter. «Du benimmst dich wie ein König!»

Lahyani versuchte dem Dänen klarzumachen, dass er die leuchtenden Werbebande nicht wahrgenommen habe. Darum habe er das Spiel auch nicht unterbrochen. «Das habe ich ehrlich zugegeben. Hätte ich es gesehen, hätte ich ‹Let› gerufen», so der 55-Jährige. Kurz nach dem die Pferde mit Rune durchgegangen sind, verlor der Däne das Spiel und somit die Chance auf seinen dritten Karrieretitel. Ob Rune nicht nur auf den Umpire, sondern auch auf sich selber sauer war nach dem Spiel, wäre gut möglich.

Auf Twitter ging es weiter

Im gleichen Aufschlagsspiel vergab der Däne einen Spielball, erst danach sicherte sich der Kanadier Auger-Aliassime mit drei Punktgewinnen in Folge das Break und beerbte so Roger Federer als Sieger an den Swiss Indoors. Auch mit ein paar Stunden Abstand beruhigte sich der Heisssporn nicht. Auf Twitter legte er sich mit verschiedenen Usern und Userinnen an. Mehrfach reagierte der Zweifach-Turniersieger auf Tweets mit dem Video, das den Fehler des Schiris zeigt. «Wow. Und wir wissen alle, dass Mo einer der nettesten Schiedsrichter ist. Rune muss an seiner Einstellung und seinen explosiven Ausbrüchen arbeiten, sobald er das tut … wird er ein Top-Spieler sein», schrieb eine Userin.