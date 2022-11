Luzern: «What’s next? Katzen verbrennen?» Protest gegen Gansabhauet wird lauter  

«What’s next? Katzen verbrennen?», empört sich Nationalrätin Meret Schneider auf Twitter. Und mit ihr zahlreiche weitere Tierschützerinnen und Tierschützer. Wie jedes Jahr gibt es Protest, wenn am 11. November in der Surseer Altstadt einer aufgehängten toten Gans mit einem stumpfen Säbel der Kopf abgehackt wird. Von sogenannten Schlägern in rotem Umhang und mit verbundenen Augen. Die angemeldeten Frauen und Männer haben je einen Versuch – normalerweise braucht es fünf bis 20 Hiebe, bis die Gans geköpft ist. Eine alte Tradition.