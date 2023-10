Whatsapp-Betrugsfälle: «Die Masche ist sehr raffiniert»

1 / 9 Dutzende Personen aus der 20-Minuten-Community haben solche Nachrichten auf Whatsapp erhalten. Screenshot Whatsapp Angebliche Personalvermittler fragen darin, ob man an einem Job für einen Nebenverdienst interessiert sei. Screenshot Whatsapp «Hallo, ich bin Toni Kühn von der Randstad AG. Wir suchend dringend Personal. Darf ich Ihnen ein paar Details mitteilen?» Screenshot Whatsapp

Darum gehts Vermeintliche Personalvermittler unterbreiten auf Whatsapp und anderen Messenger-Diensten dubiose Jobangebote.

Auch Leserinnen aus der 20-Minuten-Community haben sich darauf eingelassen und erzählen, was danach passiert ist.

Viele Leserinnen und Leser durchschauen die Masche, andere fallen darauf ein. Solche werden von einigen Kommentierenden kritisiert, doch der Grossteil versteht, dass so etwas passieren kann.

Zahlreiche News-Scouts haben ein auf den ersten Blick normales Jobangebot per Whatsapp bekommen. In den meisten Fällen haben die Leserinnen und Leser die Nachrichten ignoriert oder zurückgeschrieben, dass sie nicht interessiert sind. Oder sie haben die Nummern blockiert. Was aber passiert, wenn man zurückschreibt? Leserin Patrizia (Name geändert) ist auf die Masche reingefallen und hat ihre Erfahrungen geteilt. Spoiler: Am Ende hat sie fast 10’000 Franken verloren. Während wenige Leser «kein Mitleid» mit ihr haben, stellen sich viele Kommentierende hinter die 29-Jährige.

So etwa auch Djourou2006. Er schreibt: «Auch ich habe in den letzten zwei Wochen drei solche Angebote erhalten. Da ich aber keine Arbeit suche, habe ich es nicht beachtet. Zum Glück. Denn das hätte mir echt auch passieren können.» Ähnlich äussert sich Amorphis: «Ich kenne das Problem und ich muss zugeben, wenn man auf Jobsuche ist, könnte man vielleicht schonmal auf so etwas reinfallen.» Er habe die Nummer blockiert, sie als Spam gemeldet und gleichzeitig an die Polizei weitergeleitet.

Auch Mad Volcano habe die Nachrichten immer ignoriert, aber: «Wenn ich das so lese, muss ich ehrlich zugeben, dass die Masche doch sehr raffiniert ist.» SimoneSonnenschein sorgt sich um ältere Menschen und Kinder: «Sie könnten ungewollt schnell in eine solche Falle tappen. Ich hoffe, dass es bald die Möglichkeit gibt, diese nervigen Kanäle alle zu blockieren!»

«Selber schuld!»

Es gibt aber auch Leserinnen und Leser, die sich kritisch äussern, wie beispielsweise DerSchwurbler: «Wer glaubt, zu einfachem Geld zu kommen, indem er Apps austestet, der ist wirklich auf dem Holzweg. Sorry für die Verluste, aber selber schuld!» yaZH teilt diese Meinung: «Ich frage mich immer wieder, wer darauf reinfällt. Aber würde das nicht passieren, würde es diese Betrüger auch nicht geben.» Seine Lösung: «Einfach blockieren und fertig.»

PollosHermanos ist der Meinung, dass Menschen vergessen hätten, Dinge zu hinterfragen, was «immer schlimmer» werden würde. Anders sieht es bei Berryzh aus, er hat die erhaltenen Nachrichten hinterfragt: «Also bitte, welche seriöse Firma würde so plump über Whatsapp oder SMS schreiben? Ausserdem wäre ich für dieses Hin und Her zu faul.» Er findet: «Man sollte immer noch reden und sich persönlich treffen. Auch das ist nicht 100 Prozent sicher, aber immerhin sieht man die Menschen dann.»

AlexBNC geht etwas weiter und meint: «Alle angeblichen Methoden, ohne grossen Aufwand schnell zu sehr viel Geld zu kommen, sind zu 100 Prozent Unfug. Gilt nicht nur für diese Art von Betrug, sondern auch für alle selbsternannten Erfolgscoaches und so weiter!»

Leser Bibibibibi hat einen anderen Grund, sauer zu sein. Er schreibt: «Nun ärgere ich mich, dass ich zu schnell abgebrochen habe. Wie ich lese, hätte man einen kleinen Gewinn mitnehmen können.»