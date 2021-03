In Zukunft sollen Whatsapp-Sprachnachrichten in doppelter Geschwindigkeit abgespielt werden können.

Beinahe alle Whatsapp-Userinnen und -User haben in ihren Kontakten eine Person abgespeichert, die gerne ellenlange Sprachnachrichten verschickt. Oft hat man aber nur wenig Zeit und keine Nerven, minutenlang allen Ausführungen und «Ähms» und «Alsos» zuzuhören, nur um am Ende vergessen zu haben, was man zu Beginn der Nachricht eigentlich antworten wollte. Falls du dich in dieser Beschreibung wiedererkennst, führt Whatsapp bald eine neue Funktion ein, die für dich gemacht ist.