Whatsapp bringt neue Funktion – Reaktion mit Emojis

Die Konkurrenz hat sie bereits, nun will auch Whatsapp nachziehen: Die neue Funktion soll Reaktionen im Messenger einführen. In Chats soll man damit auf eingehende Nachrichten mit Daumen-, Herz-Emojis oder Smileys reagieren können. Statt die Emojis in einer separaten Antwort-Nachricht zu verschicken, sollen die Chat-Nachrichten des Gegenübers direkt mit den Symbolen versehen werden können, so Wabetainfo.com. Damit wird das schnelle Antworten auf Nachrichten noch einfacher.