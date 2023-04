Whatsapp bringt Videonachrichten

Tippen war gestern. Wer Whatsapp nutzt, erhält vermutlich öfters mal eine Sprachnachricht . Diese sind jedoch nicht bei allen beliebt . Die Macher der App versuchen deshalb schon länger, dem entgegenzuwirken. So wurde erst kürzlich eine Funktion angekündigt, die ellenlange Sprachnachrichten in Text umwandeln soll . Fans von Sprachnachrichten könnten diese dann weiterhin aufnehmen, aber Hater müssten sie nicht mehr abhören. Es ist jedoch fraglich, wie gut das mit schweizerdeutschen Sprachnachrichten funktionieren wird.

Es ist aber nicht die einzig neue Funktion, an der Whatsapp tüftelt: Videonachrichten. Wabetainfo.com fand die neue Funktion – versteckt in einer Vorabversion des Messengers für iPhones. Die neue Möglichkeit, um Nachrichten zu verschicken, steht Nutzerinnen und Nutzern noch nicht zur Verfügung. Wabetainfo gelang es jedoch, die Funktion zu aktivieren. Das Feature funktioniere ähnlich wie bei Videobotschaften auf Telegram, einem anderen verbreiteten Messenger.

Whatsapp: 60 Sekunden Videos

Das Versenden von Videonachrichten per Whatsapp soll aber so einfach sein wie bei Sprachnachrichten. So sollen Nutzerinnen und Nutzer einfach eine Taste gedrückt halten können, um so Videos mit einer Länge von bis zu 60 Sekunden aufzunehmen. Im Chat könnte das Video dann in einem kreisförmigen Rahmen angezeigt werden. Die Videoschnipsel sind laut Wabetainfo ebenfalls Ende-zu-Ende-verschlüsselt und können zudem nicht gespeichert oder weitergeleitet werden. Screenshots sollen jedoch erlaubt sein, heisst es weiter.