Whatsapp bringt Verbesserungen für Anrufe

Die Entwickler von Whatsapp bringen regelmässig neue Funkionen in die App. In einer kommenden Version wird die Funktionalität von Gruppenanrufen verbessert. So können künftig auch noch Personen zum Anruf hinzugefügt werden, wenn dieser bereits läuft, berichtet Wabetainfo.com. Ausserdem wurde die Oberfläche überarbeitet. Das Design erinnert nun an die Aufmachung von Facetime, also Apples Videochat-Lösung. Die neuen Funktionen sind in Testversionen des Messengers aufgetaucht. Sie dürften «sehr bald» für iPhone und Android-Handys verfügbar sein.