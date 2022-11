Whatsapp bringt Communitys: Das steckt dahinter

So können neu Gruppen in sogenannte Communitys organisiert werden.

Der Facebook-Konzern Meta hat die mysteriöse Funktion bereits Anfang 2022 angekündigt – nun ist sie da. Kurz gesagt: Mit Communitys können Gruppen gruppiert werden. Was unspektakulär tönt, ist aber durchaus spannend. So können nämlich neu mehrere Gruppen unter einer Oberkategorie existieren, Whatsapp nennt dies dann Community.

So funktionieren Whatsapp-Communitys

In einem Blogpost erklärt der Entwickler, wie das gemeint ist. Als Beispiel wird eine Restaurant-Community angeführt. Darin sind zehn Gruppen enthalten wie Küchenteam oder Publikumsbereich. So kann man gezielt kommunizieren, etwa um Bestellungen in der Küche zu koordinieren. Gleichzeitig werden die anderen neun Gruppen nicht gestört. Community-Admins hingegen können Nachrichten schicken, die die Mitglieder in alle Gruppen erreichen.