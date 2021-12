Keine «Ähms» und «Hms» – Whatsapp führt eine praktische neue Funktion für Sprachnachrichten ein

In Zukunft sollen noch weitere Neuerungen zu den Sprachnachrichten dazu kommen.

Entweder liebt man sie, oder man wünscht sie zum Teufel: Die Sprachnachrichten, die über Whatsapp verschickt werden können. Für viele stellen sie eine praktische Alternative zum Verschicken von Textnachrichten dar, wenn man gerade unterwegs ist oder nur eine Hand zur Verfügung hat. Andere wiederum nerven sich über elend lange Sprachnachrichten, von welchen man den Anfang längst vergessen hat, wenn man am Ende angelangt ist.

So funktionierts

Es ist bereits die zweite Änderung, die Whatsapp dieses Jahr an seinen Sprachnachrichten vorgenommen hat. Vor einigen Monaten hat es das Unternehmen möglich gemacht, Sprachnachrichten in verschiedenen Geschwindigkeiten abspielen zu lassen. In Zukunft soll es laut dem Insider-Blog Wabetainfo.com ausserdem möglich werden, das Aufnehmen von Sprachnachrichten zu pausieren und erneut fortzusetzen.