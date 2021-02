Eine 15-Jährige aus Passau hat am 12. Februar auf Whatsapp eine Nachricht von der Nummer einer Freundin erhalten. Absenderin war aber nicht die Freundin der 15-Jährigen. Hinter der Botschaft stecken Betrüger, sie konnten das Konto der Jugendlichen übernehmen, wie die Polizei Niederbayern in ihrer Mitteilung erklärt.

Nach Nacktbildern gefragt

Cyberkriminelle können damit jedoch die Konten ihrer Opfer kapern und sie aussperren. Das gelang ihnen in diesem Fall. Die Unbekannten hätten dann Kontakte aus dem Adressbuch der 15-Jährigen angeschrieben. Sie forderten dabei eine andere 15-Jährige auf, Nacktbilder zu senden. Glücklicherweise gelang dies nicht, heisst es in der Mitteilung der Polizei.

Die Behörden warnen nun ausdrücklich von der Masche. «Wenn die Täter im Besitz eines Whatsapp-Kontos sind, eröffnet sich ihnen ein weites Feld an potentiellen kriminellen Machenschaften. In diesem Fall war es der Versuch, sich pornografische Bilder zu verschaffen. Identitätsdiebstahl, Ausspähen von Daten, Erpressung oder auch der Versand von Schadsoftware sind ebenso denkbar», erklärt die Polizei.

Fälle in der Schweiz

Auch in der Schweiz wurde die Betrugsmasche in der Vergangenheit schon mehrfach eingesetzt. So meldete ein 20-Minuten-Leser im Januar 2021 gleich mehrere Fälle in seinem Umfeld. Die Betroffenen verloren dabei den Zugang zu ihrem Whatsapp-Konto. Laut dem Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, Florian Frei, hat man bereits im September 2020 erstmals Meldungen zu diesem Whatsapp-Hack erhalten.