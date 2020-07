Smart Reply

Whatsapp hat jetzt die Antwort-Funktion für alle faulen Nutzer

Whatsapp hat eine neue Funktion: Smart Reply kommt Tippfaulen zugute, denn Antworten sind vorgegeben und müssen nur noch abgeschickt werden. Neu gibt es im Messenger zudem animierte Sticker.

Smart Reply kann aber noch mehr: Die Funktion soll nach und nach den Schreibstil des Nutzers übernehmen. So soll das Feature erkennen, wie oft und in welchem Zusammenhang man Emojis verschickt – und diese dann für die automatischen Antworten übernehmen. Wer die Funktion rege nutzt, sollte also womöglich in Zukunft kaum noch eigene Texte zum Antworten tippen müssen.