Whatsapp-Jobangebote: Das passiert, wenn du darauf reagierst

Angebliche Personalvermittler fragen darin, ob man an einem Job für einen Nebenverdienst interessiert sei.

Zwei Personen aus der 20-Minuten-Community haben sich darauf eingelassen und erzählen, was danach passiert ist.

Zahlreiche News-Scouts haben ein Jobangebot per Whatsapp bekommen. In den meisten Fällen haben die Leserinnen und Leser die Nachrichten ignoriert oder zurückgeschrieben, dass sie nicht interessiert sind. Oder sie haben die Nummern blockiert.

Fast 10’000 Franken weg – so hat es Patrizia erwischt

Auch die 29-jährige Patrizia (Name geändert) bekam ein solches Angebot. Sie hat die Schweiz im September verlassen und ist ins Ausland gezogen. Sie hat zwei Jobs, ist zusätzlich aber auch auf dem Jobportal «Indeed» registriert, weil sie weitere Online-Jobs sucht: «Ich wurde von einer Jenny von ‹Indeed› auf Whatsapp kontaktiert, sie haben mich in einem schwachen Moment erwischt.»

So wurde Patrizia von der vermeintlichen Jobvermittlerin Jenny kontaktiert.

Nach dem Trainingstag liess sie sich 200 Dollar und die Profite in der Kryptowährung Tether auszahlen. Für die Auszahlung richtete sie bei einer Krypto-Börse eine Wallet ein.

«Mit Zusatzaufgaben war man plötzlich im Minus»

Vom Gewinn hat Patrizia dann wieder 100 Dollar eingezahlt: «So konnte ich weitermachen und weiter Profite erarbeiten. Nach vier Tagen konnte ich mir 500 Dollar plus die Profite auszahlen.» Bis dahin klappte alles gut. «Ich wurde auch in einen Gruppenchat eingeladen. Dort tauschte man sich aus und andere berichteten von ihren Erfolgen.» Auch Patrizias Kontaktperson redete ihr immer wieder gut zu.

Am Schluss resultierte ein Minus von 9645 Franken. «Im Nachhinein muss ich sagen, dass es sehr dumm von mir war, aber man ist wie gefangen im System und wird auch auf psychologischer Ebene angetrieben von allen Seiten.»

Kein Schadenersatz durch Versicherungen

In solchen Fällen nützt auch eine Versicherung nichts, wie die Mobiliar mitteilt: «Zurzeit verzeichnen wir viele Schadenmeldungen in Bezug auf Jobangebote auf Kanälen wie WhatsApp. Schadenfälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen sind nicht versichert, weshalb wir in diesen Fällen keine Entschädigung leisten.»