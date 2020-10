31. August 2020 : In einer Vorabversion von Whatsapp ist eine neue Funktion aufgetaucht. Diese soll es einfacher machen, den Speicherplatz auf dem Handy zu verwalten. So können Sprachnachrichten, Fotos und Videos, die viel Platz wegnehmen, künftig an einem zentralen Ort innerhalb der App verwaltet werden. Wann die neue Funktion für alle eingeführt wird, ist noch nicht klar.

Shoppen über Whatsapp? Das soll bald schon Realität werden. Die handgenähte Stoffmaske aus dem Internet oder die Geburtstagstorte für Mama vom Bäcker nebenan: All das und viel mehr sollen Nutzer von Whatsapp in Zukunft über den Messenger bestellen und bezahlen können. Whatsapp zählt über zwei Milliarden Nutzer – für Facebook, der Betreiberin der App, dürfte dies also zu einem lukrativen Geschäft werden. Denn künftig werden Geschäftskunden zur Kasse gebeten, wie es in einem Blogeintrag heisst.