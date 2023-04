Whatsapp: Neue Tastatur könnte für Ärger sorgen

In einer Vorabversion des Messengers fehlen die Emoji-Kategorien. Das könnte für Ärger sorgen.

Die Macher von Whatsapp sorgen mit Updates immer wieder für Veränderungen im beliebtesten Messenger der Welt . So etwa gibt es seit diesem Monat eine Funktion, um das eigene Konto auf mehreren Smartphones gleichzeitig zu nutzen . Es ist etwas, das sich viele Nutzerinnen und Nutzer schon lange gewünscht haben. Mit einer anderen Änderung könnte Whatsapp aber für mehr Ärger als Freude sorgen.

So ist in einer Vorabversion des Messengers für Android eine neue Tastatur aufgetaucht. Ins Auge sticht dabei besonders eine Änderung: Emojis sind nicht mehr in Kategorien geordnet. Die Gruppierung der Bildchen fehlt ganz. Die Kategorienliste erlaubte Nutzerinnen und Nutzern einen schnellen Zugriff auf einzelne Emojis. Mit der Entfernung könnte nun ein endloses Scrollen die Folge sein: Denn es gibt schon über 3000 der Zeichen.