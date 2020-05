Neues Feature

Whatsapp und Facebook bringen Videochats mit bis zu 50 Teilnehmern

Durch die Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise erfreuen sich Tools für Videokonferenzen grosser Beliebtheit. Facebook will nun Schritt halten und rüstet bei Whatsapp und anderen Messengern nach.

Das neue Tool des Konzerns heisst «Messenger Rooms» und ist ein neues Gruppenfeature für alle seine Messenger-Apps. Bei der Vorstellung wurde betont, dass dieselbe Funktion auch in anderen Produkten Einzug halten soll. Gemäss einem Twitter-Eintrag hat Facebook am Freitag damit begonnen, «Messenger Rooms» weltweit zu veröffentlichen. In den ersten Stunden wird das Update in den USA verfügbar sein und wenige Stunden später schliesslich auch für User ausserhalb von Amerika.