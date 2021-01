Als der erste Kunde mit einem Whatsapp-Problem in das Mobilfunkgeschäft kam, in dem ein 20 Minuten-Leser arbeitet, dachte er sich noch nichts dabei. Der Kunde beklagte sich darüber, dass er aus seinem Account ausgeloggt worden sei und nun keinen Zugriff mehr auf seine Chats habe. Das Problem konnte der Leser für den Kunden rasch lösen. Als schliesslich ein zweiter und dritter Kunde mit genau demselben Anliegen auftauchten, erkannte der 22-Jährige, dass es sich um ein grösseres Problem handeln musste.

Hacker erhalten Zugriff

Die Masche funktionierte in allen Fällen gleich. Die betroffenen Personen erhielten eine Whatsapp-Nachricht von ihnen bekannten Kontakten (siehe Bildstrecke). Dahin hiess es, dass der Kontakt versehentlich per SMS einen 6-stelligen Code an die Nummer des Opfers geschickt habe. Es wird gebeten, den Code, sobald dieser angekommen ist, zurück zu schicken.

Hacker aktivieren Schutz

«Bei rund der Hälfte aller Betroffenen ist es mir gelungen, den Whatsapp-Account mithilfe eines neuen Aktivierungscodes zurückzugewinnen», erzählt der 20-Minuten-Leser. «Bei einigen Personen war dies aber noch nicht möglich, da man manchmal mehrere Stunden warten muss, bevor der Code erneut gesendet werden kann. Die Hacker waren aber oft schneller und haben den Code neu angefordert, bevor ich den Account reaktivieren konnte.» In einem Fall haben die Hacker laut dem 22-Jährigen sogar die Zweifaktorauthentifizierung aktiviert, was das Zurückgewinnen des Accounts noch schwieriger macht.

Betroffene Kontakte informieren

Was können Betroffene tun?

Wer bereits einem solchen Hack zum Opfer gefallen ist, der sollte die Schritte befolgen, die Whatsapp beim Verlust des privaten Kontos empfiehlt. So sollte man sich so schnell wie möglich neu mit der eigenen Telefonnummer bei Whatsapp anmelden und den – neuen – sechsstelligen Verifizierungscode eingeben, der via SMS verschickt wird. Somit werden die Betrüger wieder aus dem Account ausgeloggt. Danach empfiehlt auch Whatsapp dringend, die Zweifaktorauthentifizierung für das Konto einzurichten. Dies kann in den Einstellungen vorgenommen werden.