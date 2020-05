Mehr Teilnehmer

Whatsapp verbessert Videoanrufe

Wer sich gleichzeitig mit vielen Freunden per Videochat treffen wollte, musste eine Alternative zu Whatsapp finden. Die Anzahl Nutzer pro Call war auf lediglich vier Teilnehmer beschränkt. Jetzt löst der Entwickler diese Limite auf.

März 2020: So kannte man den Messenger Whatsapp. Die Benutzeroberfläche hat ein helles Design. Seit Anfang 2020 können Nutzer das Design auch auf eine dunkle Ansicht umstellen, den sogenannten Dark Mode.

6. April 2020: Nutzer sollen Whatsapp künftig auf mehreren Geräten gleichzeitig verwenden können. Dies etwa auf einem Handy und einem Tablet, erklärt Wabetainfo.com. Die sogenannte Multi-Device-Funktion befinde sich zurzeit noch in der Testphase.

22. April 2020: Das Limit für Videochats wird verdoppelt. Statt bisher vier können künftig acht Personen gleichzeitig in einem Whatsapp-Anruf sein. Wann genau das Feature für alle verfügbar sein wird, ist derzeit noch unklar.

Mit mehr als zwei Milliarden Nutzern ist Whatsapp der beliebteste Messenger der Welt. In einem Punkt kann die App mit der Konkurrenz allerdings nicht mithalten. Der Zahl von Nutzern, die sich gleichzeitig online per Videochat treffen können. Bei Google, Apple und andern liegt das Limit bei 16, 50, 100 oder gar bei mehr als 200 Videochat-Teilnehmern. Bei Whatsapp kann man jedoch maximal drei Freunde, Bekannte oder Verwandte auf dem Handy-Bildschirm sehen.

Das wird sich aber bald schon ändern. Künftig sollen doppelt so viele Leute gleichzeitig an einem Videocall teilnehmen können. In der Testversion der App für die Betriebssysteme iOS und Android ist das Limit bereits aufgehoben worden, schreibt Wabetainfo.com.