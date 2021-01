Kritik von Nutzern : Whatsapp verschiebt Datenschutz-Änderungen

Statt bis Anfang Februar bleibt den Nutzern nun bis Mai Zeit, den neuen Regelungen zuzustimmen.

In einer indischen Zeitung wirbt Whatsapp dafür, die Privatsphäre der Nutzer zu respektieren und zu schützen. (13. Januar 2021)

Nach heftigen Protesten von Nutzern hat der Messengerdienst Whatsapp seine Datenschutz-Änderungen verschoben. Die geplante Änderung der Nutzungsbedingungen wird um drei Monate verschoben, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Nutzer ausserhalb der Europäischen Union hätten nun bis zum 15. Mai Zeit, den neuen Regelungen zuzustimmen.

Die Novelle sieht vor, dass mehr Daten an den Mutterkonzern Facebook weitergegeben werden dürfen. Die Änderungen haben für Kritik gesorgt, weil Nutzer ausserhalb Europas, die den Bedingungen nicht vor dem 8. Februar zustimmen, von der App ausgeschlossen werden. Als Folge der Änderungen verzeichneten die Whatsapp-Konkurrenten Telegram und Signal Millionen neuer Anmeldungen.

Für die Europäische Union und Grossbritannien gelten Ausnahmen bei der Weitergabe von Nutzerdaten. So hiess es in der vergangenen Woche seitens des Unternehmens, die Änderungen beträfen nur die Verbesserung von Unternehmenskonten. Whatsapp teile in Europa keine Nutzerdaten mit Facebook mit dem Ziel, dass der Konzern seine Produkte oder seine Werbung verbessere, hiess es.