Nach Kontroverse um Nutzungsregeln : Whatsapp verspricht neue Privatsphäre-Funktionen

Diese Erweiterung soll selbstlöschende Nachrichten beinhalten sowie Einstellungen zum einmaligen Anschauen von Mitteilungen ermöglichen.

Die zu Facebook gehörende Firma Whatsapp startet am Montag eine Anzeigenkampagne zum Datenschutz in Deutschland und Grossbritannien, die zu ihren wichtigsten Märkten gehören.

Mitteilungen, die sich selber löschen und weitere Einstellungen sollen in Zukunft möglich sein.

WhatsApp bekräftigt nach der Kontroverse um seine neuen Nutzungsregeln das Festhalten an Komplett-Verschlüsselung und stellt neue Funktionen zum Schutz der Privatsphäre in Aussicht. Dazu gehört die Möglichkeit, Nachrichten zu verschicken, die vom Empfänger nur einmal angesehen werden können. Das könne zum Beispiel nützlich sein, wenn man Familienmitgliedern ein Passwort schicken müsse, sagte Whatsapp-Chef Will Cathcart.