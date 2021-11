Whatsapp warnt jetzt selbst vor Scam- oder Phishing-Nachrichten

Nun will Whatsapp vor solchen Scam-Versuchen warnen.

«Kannst du mir schnell Geld schicken? Ich stecke in der Klemme» – so oder ähnlich können betrügerische Nachrichten auf Whatsapp aussehen.

Die Grundsätze: Stopp, denk nach, rufe an.

Wie das Chat-App-Unternehmen Whatsapp mitteilen lässt, haben rund 59 Prozent aller Nutzerinnen und Nutzer bereits einmal gefährliche Spam- oder Phishing-Nachrichten über den Messenger erhalten. So warnt das Unternehmen momentan beispielsweise vor einem Scam, bei dem sich Betrügerinnen und Betrüger Zugang zum Whatsapp-Account einer Nutzerin oder eines Nutzers verschaffen und anschliessend deren Kontakte anschreiben. Dabei geben die Scammer vor, tatsächlich die Bekannten des Opfers zu sein.

Nun hat Whatsapp zusammen mit der britischen Organisation National Trading Standard eine Kampagne lanciert, die sich «Stop. Think. Call.» (also: stopp, denke nach, rufe an) nennt. Diese soll Leute dazu anregen, sich verstärkt mit dem Thema Online-Scam und Phishing-Nachrichten auseinanderzusetzen und mehr über das Thema zu lernen.