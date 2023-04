Whatsapp: neue Funktionen geplant

In Zukunft soll man Whatsapp auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen können.

Whatsapp passt sich den Nutzerbedürfnissen an und wertet den Messenger bald mit dem sogenannten «Companion Mode» auf. Somit können Nutzerinnen und Nutzer in Zukunft Whatsapp auf mehr als einem Smartphone oder Tablet gleichzeitig bedienen. Das Super-Update ist schon als Beta-Version (ab WhatsApp 2.23.8.2) verfügbar und soll laut AndroidPolice in Kürze für alle Nutzer erscheinen.