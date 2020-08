Gegen Falschinformation

Whatsapp will deine Nachrichten auf ihre Richtigkeit prüfen

Der Instant-Messaging-Service nimmt einen neuen Schritt auf dem Weg zur Bekämpfung von Fake News. Neu sollen weitergeleitete Nachrichten direkt mit einer Google-Suche überprüft werden können.

So kann man rasch überprüfen, was hinter den Informationen aus der verschickten Nachricht steckt.

Neu will Whatsapp Nachrichten, die mehrfach weitergeleitet wurden, mit einen doppelten Pfeil markieren. Ausserdem findet sich neben diesen Nachrichten ein Lupen-Symbol.

So soll es Nutzern leichter fallen, Fake News zu entlarven.

Whatsapp gibt Nutzern in gewissen Ländern neu die Möglichkeit, weitergeleitete Nachrichten auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Fake News zirkulieren überall im Internet und auf jeder Social-Media-Plattform. Besonders heimtückisch sind sie aber dann, wenn sie uns von Bekannten und Freunden direkt und privat zugeschickt werden, denn diesen Kontakten wird viel eher vertraut als einer anonymen oder unbekannten Quelle. Dies geschieht oft via Instant-Messaging-Plattformen wie Whatsapp. Nun möchte das Unternehmen gegen die Verbreitung solcher Fake News vorgehen.

Zu Diesem Zweck hat Whatsapp in einigen Ländern eine neue Funktion lanciert, die es dem Nutzer möglich macht, verschickte Informationen rasch und effizient zu überprüfen. So wird in einem ersten Schritt angezeigt, wenn man eine Nachricht erhält, die mehrere Male weitergeleitet wurde. Diese Nachricht ist mit zwei Pfeilen und dem Wort «weitergeleitet» gekennzeichnet.