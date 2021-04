Smartphones, auf welchen die Schadsoftware installiert ist, verschicken automatisch Nachrichten an Kontakte auf Whatsapp.

Dieser verschickt automatisch Nachrichten an die Kontakte des betroffenen Smartphones, ohne dass dessen Besitzer oder Besitzerin etwas dagegen unternehmen kann.

Erkennbar ist die Schadsoftware daran, dass sie Nutzerinnen und Nutzer über eine der genannten Messaging-Plattformen kontaktiert. Dies geschieht in Form einer Textnachricht von einem bekannten Kontakt. Darin wird eine neue Version von Whatsapp angepriesen, die in einem pinken Farbschema anstelle dem bekannten Whatsapp-Grün daher kommt.

Nachricht an Bekannte

Die Nachricht stammt aber natürlich nicht tatsächlich vom bekannten Kontakt. Viel eher ist dessen Smartphone bereits mit der Schadsoftware infiziert. Wer selbst auf den verschickten Link klickt und versucht, die pinke Version von Whatsapp zu installieren, lädt tatsächlich selbst den Trojaner auf sein Endgerät. Wie dies aussieht, demonstriert ESET in einem Twitter-Video:

Im Video-Clip zu sehen ist, dass sich die pinke Whatsapp-Version gar nicht erst öffnen lässt, nachdem sie auf dem Smartphone installiert wurde. Die Schadsoftware ist aber bereits am Werk. Kontaktiert nun ein Bekannter oder eine Bekannte das infizierte Smartphone via Whatsapp, Signal, Telegram und Co., antwortet die Wurm-Software automatisch auf die Nachricht und schickt den schädlichen Link gleich mit, ohne dass der Besitzer oder die Besitzerin des Handys etwas dagegen unternehmen kann.