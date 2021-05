Neue Funktion - Whatsapp zündet den Turbo für deine Sprachnachrichten

Plappern seit 2013

Whatsapp wurde 2009 in den USA gegründet. Im Jahr 2013 haben die Entwickler erstmals Sprachnachrichten beim Messenger eingeführt. Damals war das Feature in Asien bereits gross und in dort beliebte Messenger wie Wechat integriert. 2014 wurde Whatsapp von Facebook übernommen. 2016 nahm auch in der Schweiz das Senden und Empfangen von Sprachnachrichten markant zu.

Verhasste Sprachnachrichten

Doch einfach mal das Smartphone vor das Maul halten und drauf los plappern? Was für die einen ein Segen ist, ist für andere ein Fluch. So spalten die Sprachnachrichten denn auch die Leserinnen und Leser von 20 Minuten. In einer Umfrage gaben 41 Prozent der Teilnehmenden an, dass sie die Audionachrichten hassen. Im Gegenteil gaben 25 Prozent an, dass sie die Sprachnachrichten lieben. Zwölf Prozent erhalten zwar gerne Botschaften, die sie hören können, verschicken selbst aber keine solchen Nachrichten. Für die restlichen 22 Prozent der Teilnehmenden ist es egal, ob sie Nachrichten als Text oder als Audioclip erhalten.