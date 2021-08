Whatsapp – Zustimmung für neue AGB soll nun doch nicht zwingend nötig sein

Die Einführung der neuen Whatsapp-AGB war ein Debakel: Anfang 2021 hat Facebook für seinen Messenger neue Regelungen angekündigt. Datenschutzexperten bezeichneten die neuen AGB damals als Pakt mit dem Teufel. Für Verunsicherung sorgte weiter, dass in Europa und der Schweiz andere Richtlinien gelten sollten als etwa in den USA. Die Änderungen betrafen mehrheitlich Business-Profile – zustimmen mussten aber alle, was in der Folge für weitere Unsicherheiten sorgte. Klar war die Frist: Einen Monat hatte man Zeit, um zuzustimmen, wenn man den Messenger weiterhin nutzen wollte.