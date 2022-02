Bündner Duo DUS singt «Teenage Dirtbag» von Wheatus auf rätoromanisch

«Sie schrieben uns, dass sie die Neuinterpretation faszinierend finden und sich auf die Veröffentlichung freuen», erzählt David. Bekannt geworden durch den Film «Loser» wurde Wheatus im Jahr 2000 zum One Hit Wonder.

Die Bündner Musiker veröffentlichten am Freitag eine rätoromanische Version des Welthits «Teenage Dirtbag» von Wheatus – und erhielten auch schon Feedback von den Original-Interpreten.

Der Welthit «Teenage Dirtbag» von Wheatus gilt als einer der erfolgreichsten Songs der 2000er-Jahre. Jetzt gibt es den Chartstürmer auch auf rätoromanisch zu hören: Das Bündner Musikduo DUS hat am Freitag eine entsprechende Neuinterpretation mit dem Titel «Giuven Grischuner» auf Youtube veröffentlicht.

Wheatus freut sich über Rumantsch-Version

Auch «079» gibts auf rätoromanisch

Es ist nicht das erste Mal, dass Gino und David ein rätoromanisches Cover veröffentlichen. Im Jahr 2018 schrieb das Duo eine Rumantsch-Version des Hitparadenstürmers «079» von Lo & Leduc, sang das Cover in den Gassen von Chur und veröffentlichte ein Video davon im Netz, welches mittlerweile fast 40’000 Mal angeklickt wurde.

Und wie haben Lo & Leduc auf das Cover reagiert? «Sie haben sich sehr darüber gefreut und fanden es eine coole Idee», so David und Gino. Auch die Community habe bisher äusserst positiv auf die Covers reagiert. Ein Grund mehr, noch weitere Hits zu übersetzen, finden die Musiker. So sagen sie abschliessend: «Ein neues Cover ist schon in Anmarsch.»