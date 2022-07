Isle of Islay (Schottland) : Whiskyfass bringt über 18 Millionen Franken – Geldsegen für ganze Insel

Eine anonyme Käuferin aus Asien hat ein Fass edlen Single-Malt-Whisky für 16 Millionen Pfund gekauft – die Summe stellte einen neuen Weltrekord dar. Vom Erlös profitiert nun die ganze Insel.

Lagernde Whiskyfässer in der Ardbeg-Destillerie.

Dies, obwohl die Brennerei in den 1980er- und 1990er-Jahren zweimal schliessen musste.

440 Flaschen Ardbeg-Whisky des Jahrganges 1975 gibt ein Fass her, das sich eine unbekannte Liebhaberin aus dem asiatischen Raum für den Verkaufspreis von 16 Millionen Pfund (umgerechnet 18,64 Mio. Fr.) gönnte. Die bisherige Höchstmarke für ein Fass Whisky – eine Million Pfund – wurde damit um das 15-Fache übertroffen.

Der Whisky aus dem schlicht Fass Nummer 3 genannten Holzfass, der am 25. November vor 47 Jahren gebrannt wurde, hat allerdings auch eine bemerkenswerte Entstehungsgeschichte. Der Single Malt wurde zunächst in je einem ehemaligen Sherry- und einem Bourbon-Fass gelagert, bevor er 2014 unter Aufsicht von Dr. Bill Lumsden, Whisky-Creator der Ardbeg-Destillerie, in ein weiteres Fass Oloroso-Sherry umgefüllt wurde. Es ist die älteste Abfüllung der Brennerei. Bis zum Jahr 2026 sollen nun jährlich 88 Flaschen abgefüllt werden und eine «vertikale» Sammlung speziell gereiften Whiskys hergeben.