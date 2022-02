500’000 an Energierunternehmen – Whistleblower kritisiert «skandalöse» Vergabe von Swisslos-Geldern

Ein Baselbieter Bürger, der sich anonym an die Medien wandte, will darin einen Gesetzesverstoss erkennen und spricht von einer «rechtswidrigen und skandalösen Vergabe». Denn, so argumentiert er, die Swisslos-Gelder würden gemäss Verordnung für wohltätige, gemeinnützige und kulturelle Projekt verwendet.