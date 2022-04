Werde auch du News-Scout! : Whitney hat mit dem Flughafen-Foto im März 250 CHF gewonnen

«Jetzt harren wir am Terminal aus und müssen auf Matten schlafen» Weil die chinesische Millionenstadt Shanghai in einen Lockdown gegangen ist, sind rund Hundert Menschen am Flughafen Zürich gestrandet.

Wegen Omikron wurde in Shanghai letzte Woche ein Lockdown verhängt. Da Swiss unsicher war, ob das Flugzeug zurück kommen würde, ist es gar nicht erst losgeflogen. So sind rund Hundert Passagiere und Passagierinnen, die mit dem Swissflug LX188 von Zürich nach Shanghai fliegen wollten, am Flughafen gestrandet. News-Scout Whitney berichtete von chaotischen Zuständen. Die Menschen am Gate hielten Plakate mit der Aufschrift «I want go home» in die Höhe. Im Laufe der Woche konnten dann fast alle nach China zurückfliegen. Vielen Dank Whitney; für das Foto bekommst du 250 Franken.