Affenpocken : WHO-Chef empfiehlt homosexuellen Männern Sex-Verzicht

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation hat der von Affenpocken besonders gefährdeten männlichen Gruppe empfohlen, weniger Sex mit wechselnden Partnern zu haben. Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte am Mittwoch, 98 Prozent der seit Mai entdeckten Affenpocken-Fälle seien bei homosexuellen, bisexuellen und anderen Männern aufgetreten, die Sex mit Männern gehabt hätten.

WHO empfiehlt «Reduzierung der Zahl der Sexpartner»

Die WHO hatte am Wochenende den Ausbruch der Affenpocken zu einer globalen Notlage erklärt. Bis Mittwoch wurden 19’000 Fälle in mehr als 75 Ländern registriert; Todesfälle wurden bislang nur aus Afrika gemeldet.