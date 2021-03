Coronavirus : WHO-Chef fordert weitere Prüfung von Laborunfall-These

Tedros Adhanom Ghebreyesus ist nicht zufrieden mit Chinas Kooperationsbereitschaft bei der Aufklärung über den Ursprung des neuartigen Coronavirus.

Nach der Veröffentlichung des Expertenberichts zu den Ursprüngen des neuartigen Coronavirus hat der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gefordert, die Hypothese eines Laborunfalls in Wuhan weiter zu prüfen. Hierzu seien weitere Untersuchungen nötig, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Dienstag in Genf. Zugleich warf er China mangelnde Kooperationsbereitschaft vor. Auch die USA und 13 weitere Staaten äusserten ihre Besorgnis darüber, dass den Experten der Zugang zu Daten verwehrt worden sei.