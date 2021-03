Kampf gegen Coronavirus : WHO erteilt Impfstoff von Johnson & Johnson die Zulassung

Die WHO hat dem Impfstoff von Johnson & Johnson mittels einer Notfallzulassung grünes Licht erteilt. Es ist der dritte Impfstoff, der von der WHO zugelassen wird.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dem Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson eine Notfall-Zulassung erteilt. Somit kann das Produkt des US-Herstellers für das internationale Covax-Programm zur Versorgung ärmerer Länder eingesetzt werden, gab die UN-Behörde am Freitag in Genf bekannt. Zuvor hatte die WHO die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und von AstraZeneca gelistet.