Coronavirus : WHO erteilt Impfstoff von Pfizer/Biontech Notfallzulassung

Der Impfstoff von Pfizer/Biontech erhält eine Notfallzulassung der Weltgesundheits-Organisation. Eine faire Verteilung des Impfstoffes sei essentiell in der Bekämpfung der Pandemie, schreibt die WHO

Die Notfallzulassung soll es ärmeren Ländern vereinfachen, an den Impfstoff zu gelangen.

Das teilte die WHO über Twitter mit.

Die WHO erteilt dem Impfstoff von Pfizer/Biontech die Notfallzulassung.

Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer erhält als erster eine Notfallzulassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das teilt die WHO in einem Tweet mit.