Qualität geprüft : WHO erteilt Notfall-Zulassung für Corona-Impfstoff von AstraZeneca

Die WHO empfiehlt einen zweiten Impfstoff. Das Vakzin von AstraZeneca bekommt am Montag die Notfall-Zulassung der Weltgesundheits-Organisation. Sie ist Voraussetzung, dass UN-Organisationen Impfdosen einkaufen können.

Neben der Wirksamkeit und Sicherheit prüft die WHO für eine solche Zulassung auch die Qualität der Fabriken, in denen das Serum hergestellt wird.

Nach dem Biontech-Corona-Impfstoff empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jetzt auch den Impfstoff von AstraZeneca für den Einsatz. Die WHO erteilte am Montag eine Notfallzulassung, wie sie in Genf berichtete. Sie folgte damit der Empfehlung ihres unabhängigen Impfrats (SAGE). Neben der Wirksamkeit und Sicherheit prüft die WHO für eine solche Zulassung auch die Qualität der Fabriken, in denen das Serum hergestellt wird.