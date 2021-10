Zehntausende Leben könnten gerettet werden : WHO feiert Durchbruch mit Impfstoff für Kinder gegen Malaria

Jedes Jahr erkranken 200 Millionen Menschen an Malaria, 400’000 sterben an der Krankheit. Nun könnte ein neues Medikament die Situation massiv verbessern.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erstmals die breite Anwendung eines Impfstoffes gegen Malaria empfohlen. Das Vakzin RTS,S solle an Kinder in Afrika südlich der Sahara und in anderen Malaria-Regionen verabreicht werden, hiess es am Mittwoch von der UN-Behörde in Genf. «Dies ist ein historischer Moment», sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zusammen mit bisherigen Präventionsmassnahmen könnten nun jährlich Zehntausende junge Leben gerettet werden, sagte er. Die Empfehlung beruht auf Pilotversuchen mit rund 800’000 Kindern in Ghana, Kenia und Malawi. Unter den jungen Geimpften sind tödliche Krankheitsverläufe laut der WHO um 30 Prozent zurückgegangen. Das Vakzin sei sicher, betonte Tedros.