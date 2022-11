WHO benennt Affenpocken in Mpox um

«Stigmatisierung vermeiden» : WHO gibt neuen Namen für die Krankheit Affenpocken bekannt

Geplant war die Umbenennung der Krankheit Affenpocken schon länger. Nun setzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Vorhaben in die Tat um. Sie hat angekündigt, die auf Englisch als «Monkeypox» bezeichnete Krankheit in «Mpox» umzubenennen. Dies, um einer Stigmatisierung der Betroffenen vorzubeugen. «Nach (...) Beratungen mit globalen Experten wird die WHO damit beginnen, die neue bevorzugte Bezeichnung ‹Mpox› als Synonym für Affenpocken zu verwenden», hiess es in einer Erklärung der UN-Organisation am Montag.