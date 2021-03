Grosse Bedenken : WHO lehnt Impfpässe der EU ab

Die EU möchte einen digitalen Impfpass einführen, der das sichere Reisen innerhalb Europas ermöglichen soll. Die WHO ist skeptisch: So lange nicht sicher sei, wie lang die Immunität nach einer Impfung anhält, bestünden ernste Bedenken.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) lehnt die von der EU-Kommission geplanten Impfpässe ab. Zwar sei die für den Sommer angekündigte Einführung «wohl unvermeidlich», sagte der Regionaldirektor der WHO/Europe, Hans Kluge, der «Welt» (Freitag). «Aber es ist keine Empfehlung der WHO.» Es gebe ernste Bedenken: So sei unsicher, wie lang eine Immunität anhalte. Auch könne ein Impfstoff «nicht unbedingt die Ansteckung anderer Menschen verhindern».

Die EU-Kommission will am 17. März den Gesetzentwurf für einen «digitalen grünen Pass» vorlegen, der Corona-Impfungen, Covid-Erkrankungen und negative Tests vermerken soll. Ziel ist, einen sicheren Weg zur Aufhebung von Beschränkungen und zum Reisen in Europa zu finden. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union hatten zuvor vereinbart, die Pläne für einen digitalen Impfpass voranzutreiben. Binnen drei Monaten sollen die technischen Voraussetzungen stehen, damit Corona-Geimpfte europaweit fälschungssicher ihre Immunisierung nachweisen können.

«Kann das Virus wieder die Oberhand gewinnen»

Kluge rechnet damit, dass die Corona-Pandemie in rund zehn Monaten zu Ende sein werde. Er gehe davon aus, dass 2021 ein weiteres Covid-Jahr werde, 2020 sei «Terra Incognita» gewesen. «Ein Jahr später wissen wir viel mehr. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Pandemie Anfang 2022 vorbei ist.» Was nicht heisse, dass das Virus weg sei. «Aber hoffentlich braucht es dann keine der disruptiven Interventionen mehr.»

Das Europabüro der WHO hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die Anzahl der Neuinfektionen in Europa um neun Prozent gestiegen sei. Damit habe der vielversprechende Rückgang der letzten sechs Wochen gestoppt. Die Virusvariante B.1.1.7, die zuerst in Grossbritannien auftrat, sei inzwischen in 43 der 53 europäischen Länder aufgetreten.