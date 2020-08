300’000 in 24 Stunden

WHO meldet neuen Rekord an registrierten Corona-Neuinfektionen

Mit 300’000 positiven Corona-Tests in 24 Stunden ist ein neuer Rekord erreicht. Total wurden seit Beginn der Pandemie weltweit rund 21 Millionen Infektionen gemeldet.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat innerhalb von 24 Stunden weltweit so viele neue Corona-Infektionen gemeldet wie nie zuvor. Die Zahl lag bei fast 300 000, wie die WHO am Samstagabend berichtete.