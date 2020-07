Aktualisiert vor 28min

1 Mio neue Corona-Fälle in 100 Stunden

WHO meldet neuen weltweiten Rekordanstieg

238’000 neue Corona-Infektionen innert 24 Stunden vermeldet die Weltgesundheitsorganisation. US-Präsident Donald Trump erteilt einer nationalen Maskenpflicht in den USA derweil eine Absage.

1 / 8 Die Zahl der weltweit bekannten Corona-Infektionen übersteigt die Schwelle von 14 Millionen: Mann mit Maske in Rio de Janeiro. KEYSTONE Brasilien ist von der Coronavirus-Pandemie besonders stark betroffen. KEYSTONE Das Gesundheitsministerium Brasiliens meldete am Freitag 34’177 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 2,046 Millionen. Auch Präsident Jair Bolsonaro wurde positiv auf das Virus getestet. KEYSTONE

Darum gehts In den vergangenen 24 Stunden sind weltweit fast 238’000 neue Corona-Infektionen registriert worden.

Die Zahl der weltweit bekannten Fälle übersteigt damit die Schwelle von 14 Millionen.

Donald Trump erteilt einer nationalen Maskenpflicht in den USA derweil eine Absage.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet einen neuen Rekordanstieg bei den Corona-Infektionen: In den vergangenen 24 Stunden seien weltweit fast 238’000 neue Erkrankungen registriert worden. Die bisher grösste Zahl von Neu-Infektionen binnen eines Tages hatte die UN-Gesundheitsorganisation am Sonntag mit gut 230’000 Fällen verzeichnet. Zuletzt habe die Zahl der neu registrierten Erkrankungen vor allem in den USA, Brasilien, Indien und Südafrika zugenommen, so die WHO. Die Zahl der Todesfälle bleibe derzeit dagegen konstant bei durchschnittlich rund 5000 täglich.

Die Zahl der weltweit bekannten Infektionen übersteigt nach Daten der Nachrichtenagentur Reuters die Schwelle von 14 Millionen. Damit nahm die Zahl erstmals in weniger als 100 Stunden um eine Million zu. Die Zahl der Todesfälle liegt demnach bei 590’000 und damit etwa in der Grössenordnung der jährlich gemeldeten Grippetodesfälle.

Keine nationale Maskenpflicht in den USA

In den USA, wo die Zahl der neu registrierten Corona-Infektionen zuletzt weiter zugenommen hatte, hat US-Präsident Donald Trump einer nationalen Maskenpflicht eine Absage erteilt. Auf eine entsprechende Frage in einem Interview mit «Fox News» antwortete Trump: «Nein, Ich möchte, dass die Menschen gewisse Freiheiten haben.»

Der amerikanische Seuchenexperte Anthony Fauci hatte vor kurzem führende Politiker einzelner Bundesstaaten und Städte aufgefordert, ihre Bürger so nachdrücklich wie möglich zum Tragen von Masken zu drängen. Trotz Rekord-Neuinfektionen finden die USA beim Mund- und Nasenschutz bisher keine gemeinsame Linie. Derzeit gilt in etwa der Hälfte der Bundesstaten eine Maskenpflicht, und innerhalb der Bundesstaaten gibt es Streit darüber.

Angst vor neuer Welle in New York

In der Millionenmetropole New York kann am Montag derweil die vierte und letzte Phase der Lockerungen der Einschränkungen in der Coronavirus-Pandemie beginnen – allerdings mit Einschränkungen. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio und Gouverneur Andrew Cuomo gaben die Entscheidung am Freitag bekannt.

Demnach dürfen beispielsweise Freizeiteinrichtungen unter freiem Himmel wie Zoos oder Botanische Gärten wieder öffnen; auch die Film- und Fernsehproduktion kann wieder aufgenommen werden. Die Öffnung von Einkaufszentren und der Innenbereiche von kulturellen Einrichtungen wie Museen könne allerdings anders als zunächst geplant nicht bereits am Montag stattfinden, teilte Gouverneur Cuomo mit. Auch die Innenbereiche von Restaurants, die eigentlich bereits seit dem Start der dritten Phase vor rund zwei Wochen geöffnet sein sollten, müssen vorerst weiter geschlossen bleiben.

Der Bundesstaat New York mit rund 19 Millionen Einwohnern war von der Coronavirus-Pandemie schwer getroffen worden. In den vergangenen Wochen waren die Neuinfektionszahlen stark gesunken – in anderen Teilen der USA allerdings stark gestiegen, was in New York die Sorge vor einer erneuten Welle wachsen lässt.