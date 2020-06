Covid-19

WHO meldet Rekord an weltweiten Neuinfektionen

Weltweit steigen die Corona-Fälle weiterhin an. Laut der WHO wurde ein neuer Rekord registriert.

Weltweit sind nach Angaben der WHO mehr als 8,7 Millionen Menschen am Virus erkrankt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet einen Rekordanstieg bei den weltweiten Coronavirus-Fällen. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen stieg nach offiziellen Daten innerhalb eines Tages um 183’020. Laut dem täglichen Bericht der WHO meldet Nord- und Südamerika mit über 116’000 den grössten Teil der Neuinfektionen.

Weltweit sind nach Angaben der WHO mehr als 8,7 Millionen Menschen am Virus erkrankt und mehr als 461’000 an den Folgen von Covid-19 gestorben. Bislang war am 18. Juni mit 181’232 Fällen der grösste Anstieg seit dem Ausbruch des Virus verzeichnet worden.