Omikron-Variante : WHO rät älteren Menschen zu Reiseverzicht

Forscher befürchten, dass die kürzlich entdeckte Omikron-Variante hochansteckend sein könnte. Ältere Personen sowie Risikopatienten sollen darum auf Reisen in Risikogebiete verzichten.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) alle Risikopatienten und -patientinnen und älteren Menschen aufgerufen, auf das Reisen derzeit besser zu verzichten. Menschen ab 60 Jahren und Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes oder Krebs sollten vom Reisen im Moment absehen, erklärte die WHO am Dienstag in Genf. Vor allem Menschen, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, sollten Reisen in Länder und Regionen, in denen lokale Übertragungen der neuen Corona-Variante nachgewiesen wurden, verschieben, erklärte die WHO am Dienstag in Genf.