Sexismus-Skandal - WHO rät jungen Frauen auf Alkohol zu verzichten – und erntet Shitstorm

Frauen in gebärfähigem Alter sollten nach Ansicht der WHO keinen Alkohol mehr trinken. (Symbolbild)

Frauen im gebärfähigen Alter sollen möglichst keinen Alkohol mehr trinken? Die WHO erntete damit innert Kürze einen regelrechten Shitstorm. «Das ist eine typische Idiotie der WHO. Die Idee, dass es für Frauen im gebärfähigen Alter schädlich ist, Alkohol zu trinken, ist unwissenschaftlich und absurd.» Das sagt Christopher Snowdon vom Wirtschafts-Thinktank Institute of Economic Affairs gegenüber dem britischen «Telegraph». Er fügt an: «Noch dazu ist es nichts, was die WHO angeht.»