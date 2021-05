Gute Aussichten - WHO startet Prüfung von drei potenziellen Covid-19-Medikamenten

Wikimedia Commons/NordForsk/Terje Heiestad/CC BY 2.0

Die nun zu prüfenden Präparate wurden ausgesucht, weil kleinere Studien bereits Hinweise auf eine mögliche Wirksamkeit geliefert hätten und sie zudem bereits in grösserem Massstab verfügbar seien, so John-Arne Røttingen, wissenschaftliche Direktor des norwegischen Instituts für öffentliche Gesundheit und Leiter des Lenkungsausschusses des Prüfverfahrens.

Weil die in einer ersten Phase untersuchten antiviralen Wirkstoffe enttäuschten, setzt die WHO nun auf entzündungshemmende Mittel.

Wikimedia Commons/Thorkild Tylleskar/CC BY 3.0

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Prüfung von drei potenziellen Covid-19-Medikamenten angekündigt.

Die in einer ersten Phase bewerteten Medikamente hatten sich nicht als optimal entpuppt.

Deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation WHO nun ein Prüfverfahren angestossen, in dem drei bereits für andere Krankheiten zugelassene Präparate im Hinblick auf Covid-19 untersucht werden sollen.

Gross waren die Hoffnungen, die auf den antiviralen Medikamenten lagen, welche die Weltgesundheitsorganisation WHO im Jahr 2020 in ihre gross angelegte, internationale Studienreihe aufgenommen hatte. An dem sogenannten «Solidarity Trial» können Forschungsteams weltweit teilnehmen. Dadurch soll die Suche nach einem Medikament gegen Covid-19 beschleunigt werden.